Incêndios deflagram em duas habitações na ilha de São Miguel nos Açores

Dois incêndios deflagraram esta terça-feira em duas habitações no espaço de meia hora na vila de Rabo de Peixe, concelho da Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, nos Açores, sem causar vítimas.

O comandante dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande, José Nuno, adiantou à agência Lusa que o alerta para o primeiro incêndio "numa moradia, na Rua das Rosas, com habitações contíguas, ocorreu pouco depois das 12:30" e "meia hora depois" a corporação foi chamada para ocorrer a um fogo "numa habitação abandonada, localizada na Rua Nossa Senhora de Fátima", também em Rabo de Peixe.

No caso do primeiro incêndio, "numa casa habitada, depois de operações de busca verificámos que não estavam pessoas no interior da moradia", indicou o responsável, revelando que as autoridades "suspeitam ter sido fogo posto", tendo "a PSP no local acionado uma brigada da Polícia Judiciária (PJ) para investigações".

No combate àquele incêndio, que "destruiu por completo o primeiro piso da moradia", foram mobilizados 13 elementos dos bombeiros da Ribeira Grande apoiados por seis viaturas.

No caso da ocorrência na habitação abandonada, cuja atuação dos bombeiros "foi relativamente rápida", foram mobilizadas quatro viaturas e seis elementos, segundo disse à Lusa o comandante dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande.