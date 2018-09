Mais de 200 bombeiros combatem chamas em Alijó

Incêndio está a lavrar em terreno acidentado e de difíceis acessos.

Por Lusa | 07:09

Mais de 200 operacionais combatiam ao início da manhã o incêndio que deflagrou no domingo à noite no concelho de Alijó, em Vila Real, segundo a Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC).



O fogo está a ser combatido por 202 operacionais, apoiados por 59 veículos. O incêndio deflagrou pelas 21h04 de domingo, na freguesia de Vila Verde.



Segundo disse uma fonte do Comando Operacional de Operações de Socorro (CDOS) de Vila Real, o incêndio está a lavrar em terreno acidentado e de difíceis acessos.



Também em Vila Real, em Montalegre, mas já em conclusão, um outro incêndio, que também deflagrou no domingo, está ainda a obrigar a permanência no local de uma centena de operacionais, apoiados por 33 viaturas.



Este fogo, que deflagrou ao final da tarde de domingo na freguesia de Cabril, em área do Parque Nacional da Peneda-Gerês, foi dado como dominado pelos bombeiros pelas 01h22 de hoje.