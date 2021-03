INEM e bombeiros salvam condutor que sofreu paragem cardiorrespiratória em Vila Franca de Xira

Uma intervenção do INEM e dos bombeiros de Vila Franca de Xira permitiu salvar a vida de um homem de 70 anos que sofreu uma paragem cardiorrespiratória na manhã desta segunda feira.



Segundo o CM apurou, a vítima estava a conduzir quando se sentiu mal devido a uma doença súbita. Parou o carro, na zona do Bom Retiro e pediu ajuda.





O alerta permitiu uma resposta rápida da equipa do INEM no hospital de Vila Franca de Xira e dos bombeiros voluntários, que em poucos minutos chegaram ao local.As manobras de reanimação permitiram reverter a paragem cardiorrespiratória e o homem foi levado com vida para o hospital, onde ficou internado em estado considerado crítico.