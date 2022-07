Inspetores do SEF condenados pela morte de ucraniano no Aeroporto de Lisboa pedem recurso

As defesas dos três inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras condenados a nove anos de prisão pelo crime de ofensas corporais agravadas pelo resultado de morte do ucraniano Ihor Homeniuk, no Aeroporto de Lisboa, recorreram para o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) sobre a revisão dos crimes feita pela Relação de Lisboa.Os advogados de Luís Silva, Duarte Laja e Bruno Sousa, em prisão domiciliária, pedem a análise dos critérios que levaram à alteração da qualificação dos crimes, de homicídio para o delito que levou às condenações. Pode haver pedido de novo julgamento. O STJ pronuncia-se, a 29 de julho, sobre o recurso.