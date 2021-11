Interrogatório a Manuel Pinho adiado após apresentação de 600 novos factos no caso EDP

O antigo ministro da Economia do Governo de José Sócrates, Manuel Pinho, foi presente, esta quinta-feira, a tribunal no âmbito do caso EDP.



Manuel Pinho não respondeu a qualquer questão durante o interrogatório tendo o mesmo terminado sem qualquer explicação do antigo ministro da Economia. Esta é a quinta vez que Manuel Pinho sai em silêncio do tribunal.





Manuel Pinho foi confrontado, em tribunal, com 600 novos factos do processo e pediu tempo para os analisar.Manuel Pinho e a mulher, Alexandra Pinho, estão a ser investigados por suspeitas de corrupção. Alexandra Pinho, que também deveria ter sido ouvida na sessão de julgamento desta quinta-feira, não compareceu em tribunal por motivos de saúde. Ao que oapurou, Alexandra Pinho foi submetida a uma pequena cirurgia há uns dias e estará dentro de 15 dias disponível para esclarecer os procuradores.Perante os factos, a sessão foi terminada e o novo interrogatório ficou marcado para 14 dezembro.