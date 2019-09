Investigação aponta para assalto mortal em fábrica de bolas de berlim

Apesar de ainda não haver uma tese definitiva do que poderá ter acontecido a José Silva, o empresário brasileiro de 59 anos que foi encontrado morto dentro da sua fábrica de bolas de Berlim na Patã de Baixo, no concelho de Loulé, osabe que há fortes indícios de que se terá tratado de um assalto violento que acabou por escalar para homicídio.A investigação, que está a ser feita pela Polícia Judiciária, poderá conhecer mais desenvolvimentos assim que forem conhecidos os resultados da autópsia ao corpo, que está a ser feita no Instituto de Medicina Legal de Portimão.A violência das agressões na cara e o facto de José Silva ter sido encontrado amarrado a uma cadeira está a fortalecer a tese de assalto. Terá sido forçado a dar informação acerca de onde guardava o dinheiro que fazia da venda de bolas de Berlim, uma vez que tinha um negócio muito bem-sucedido - a distribuição dos bolos era feita em quase todo o Algarve.O ‘interrogatório’ terá escalado e as agressões acabaram por ser fatais. Não se sabe, para já, se os ladrões chegaram a levar algum dinheiro antes de fugirem. Continuam a monte e estão a ser procurados pela autoridades. Há dois anos José Silva já tinha sido assaltado no mesmo local, mas não foi agredido.apurou que, na madrugada de terça-feira, foram alguns funcionários que deram o alerta à GNR, já que não conseguiam entrar na fábrica para começarem o turno e José Silva não atendia o telefone.