Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Predador sexual revela: “Tenho dois amigos pedófilos que são polícias”

Monstro chegou a abusar de bebés com apenas um mês de vida.

Por Tânia Laranjo | 21:19

Este predador sexual cometeu verdadeiros horrores. Chegou a abusar de bebés com apenas um mês de vida. O monstro chegou a ser condenado por pornografia mas não foi preso.



A justiça deu-lhe uma oportunidade. Mas em vez de se redimir este homem fazia pouco dos tribunais e dos polícias portugueses. Gabava-se de conhecer o sistema e de conseguir andar entre os pingos da chuva, cometendo abusos sem nunca ser apanhado.



"Tenho dois amigos pedófilos que são polícias"

Esta é apenas um dos muitos desabafos que se pode ler nas conversas que manteve. Conversas onde o suspeito dizia que só não tinha ainda aberto um parque infantil com serviço de baby sitting porque a condenação atrasara tudo.



Conhecia os procedimentos processuais penais de acordo com a Lei Portuguesa, nomeadamente as horas a que as buscas domiciliárias podem ser efetuadas.



Gabava-se de tudo. Dizia até que tinha conseguido que lhe devolvessem um disco rígido que tinha sido aprendido. Que o tribunal apenas ficara com outros dois, com menos imagens… com menos valor.