'Susana' tem 61 anos e é prostituta há 40

A CMTV percorreu as ruas da capital e foi conhecer a história de uma mulher que trabalha na rua.

A prostituição em Lisboa está a mudar. O 'Investigação CM' percorreu as ruas da capital portuguesa e descobriu que ainda há mulheres a fazer trabalho sexual na rua, perto de hotéis de luxo da cidade.



Susana, chamemos-lhe assim, é uma dessas mulheres. Veste-se de forma cuidada, tem 61 anos e desde os 20 anos que faz trabalho sexual.



Esta mulher revela em exclusivo ao CM que tem clientes mais novos e mais velhos e que os preços podem ir dos 50 euros ou passar dos 100.



Susana tem seis filhos e oito netos. Viu amigas morrerem na profissão e, essas experiências, fizeram-na mudar hábitos tão simples como fazer a higiene pessoal, com medo do que aconteceu à colega do lado.

Nao sabe ler, nem escrever, mas possui uma opinião formada para a profissão: deve ser rapidamente regulamentada.

Em breve vai receber uma pensão que não vai chegar aos 300 euros. Se trabalhar um mês perde o rendimento social de inserção e por isso prefere passar os dias por aqui, pelas ruas que a viram nascer, crescer e trabalhar.