Investigadas descargas poluentes no rio Vizela

Autoridades têm até 17 de setembro para apresentar os relatórios.

Por Liliana Rodrigues | 08:44

A Câmara de Vizela decretou tolerância zero às descargas ilegais no rio Vizela, mas o objetivo está longe de ser alcançado. Nos últimos dias, várias descargas poluentes foram realizadas e a autarquia decidiu que todas elas têm de ser investigadas até às últimas consequências.



"Infelizmente, é um caos recorrente, apesar dos esforços de todos. Há quem insista em poluir o nosso rio, a troco de poupar dinheiro no tratamento dos efluentes. As autoridades têm de ter mão firme", disse ao CM um morador que tem denunciado algumas descargas.



A câmara realizou uma reunião de urgência com membros da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e das Águas do Norte.



"Para além do apuramento das razões das descargas que têm sido verificadas, a câmara municipal teve como objetivo fazer uma avaliação das estratégias que têm sido implementadas por estas entidades no âmbito do Plano de Ação para a Despoluição da Bacia Hidrográfica do Rio Vizela", fez saber a autarquia.



O objetivo de despoluir o rio Vizela mantém-se nos planos da câmara e, por isso, não estão postas de parte novas medidas para impedir mais descargas poluentes.



A investigação já está em curso e encontra-se, inclusivamente, agendada para 17 de setembro uma nova reunião entre as diversas entidades.



O objetivo é haver já novos relatórios relativos aos resultados das monitorizações que estão a ser efetuados ao rio Vizela.



"A melhoria da qualidade da água do rio Vizela tem sido um objetivo determinante pelo que a autarquia continuará a desenvolver todos os esforços no sentido de dar cumprimento ao Plano de Ação para a Despoluição da Bacia Hidrográfica do Rio Vizela", acrescentou a autarquia.