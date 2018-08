Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fazer reciclagem pode dar descontos no supermercado

"Reciclar Vale Mais" é o nome da campanha de sensibilização.

16:12

Uma nova campanha, esta quinta-feira apresentada, vai permitir a troca de embalagens usadas por descontos em cartão numa cadeia de supermercados, iniciativa que para o secretário de Estado do Ambiente poderá incentivar os cidadãos a reciclar.



A campanha "Reciclar Vale Mais", dinamizada pela Environmental Global Facilities (EGF), disponibiliza, a partir desta quinta-feira, uma rede nacional de ecopontos "especiais" em 15 lojas da cadeia Pingo Doce, o que vai ser testado até 02 de outubro.



Ao entregar as embalagens usadas em sacos de 30 ou 50 litros, o cliente recebe 0,10 cêntimos ou 0,15 cêntimos em cartão, para utilização imediata.



"Temos em Portugal 33 por cento de pessoas que não fazem nada pela reciclagem. Temos que ser mais criativos porque praticamente nos últimos quatro ou cinco anos o valor 'per capita' não teve incremento", apontou o secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, na sessão de apresentação do projeto, que decorreu esta quinta-feira na Quinta do Conde, em Sesimbra, distrito de Setúbal.



Através da campanha, Carlos Martins espera que os portugueses que "ainda não encontraram a motivação" se sintam incentivados a reciclar.



"Talvez a motivação económica seja o clique para os despertar para o que está por trás destes gestos, que além de ambientais, são de responsabilidade social", frisou.



O governante manifestou-se ainda "esperançado" nos bons resultados da iniciativa, para que se torne "um projeto contínuo".



A presidente do conselho de administração da EGF, Gabriela Ventura, também referiu que "o sucesso destas iniciativas é indissociável do comportamento do ser humano".



Para a responsável, "a associação da reciclagem a um benefício económico é uma maneira de trazer as pessoas para este problema".



O projeto tem o duplo objetivo de aumentar a quantidade de embalagens enviadas para a reciclagem e também que o cidadão faça a separação de resíduos de embalagens.



A campanha está disponível em 15 lojas espalhadas pelo país: Quinta do Conde, Barreiro e Alcochete, no distrito de Setúbal, Porto de Mós e Batalha, em Leiria, Águeda e Aveiro, sede de distrito, Vila Nova de Gaia (Coimbrões) e Santa Maria da Feira, no Porto, Fafe e Vizela, em Braga, Arcos de Valdevez, Monção (Gandra), Vila Nova de Cerveira (Lugar de Faias) e Viana do Castelo, sede de distrito.



A ação faz parte de um projeto cofinanciado pela União Europeia, chamado Ecoponto com Desconto, aprovado pelo PO SEUR - Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos.