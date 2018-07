Lidl deixa de vender produtos de plástico descartável

Cadeia de supermercados alemã pretende utilizar material alternativo e reciclável.

A cadeia alemã de supermercados, Lidl, anunciou no início do ano a intenção de reduzir em cerca de 20% a utilização de plástico nas suas lojas. Em agosto será colocada em prática uma medida que visa acabar com a venda de produtos de plástico descartável, tais como copos e pratos.

Esta será uma das ações que a cadeia tem em mente, seguindo-se também o fim das palhinhas e talheres de plástico.

Em comunicado o Lidl sublinha a intenção não só de reduzir a utilização de plástico, mas também encontrar novos meios recicláveis para trazer alguns desses produtos de volta ao mercado.

A utilização de cartão nas secções de legumes, frutas e padaria também tem ajudado a reduzir os números de plástico utilizado.

Outro dos objetivos passa por gerar uma poupança de "74 toneladas de plástico" apenas nas embalagens de café, que passam a ser mais pequenas e deixam de ter um invólucro de plástico por cada cápsula.



"Procuramos seguir uma abordagem clara quanto à nossa estratégia relativa aos plásticos, isto é: Evitar - Reduzir - Reciclar", sublinha em comunicado a cadeia alemã de supermercados.

O Lidl pretende escoar o stock dos produtos de plástico descartável para explorar a utilização de materiais alternativos.