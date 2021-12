As autoridades estão a investigar um alegado desvio de cerca de 700 mil euros do Clube Nacional de Montanhismo (CNM), segundo avança a imprensa deste domingo.O Ministério Público aponta para possíveis desvios de dinheiro através de duplicação de faturas de obras, empréstimos ilegais e gastos pessoais injustificados.O MP tem a anterior direção do CNM debaixo de olho. No último mandato, foram gastos 260 mil euros em jantares e deslocações.