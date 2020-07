Filipe Chuva, de 48 anos, irmão do saltador olímpico do Benfica Marcos Chuva, vai recolher em prisão preventiva no hospital-prisão de Caxias, face aos problemas psíquicos de que padece.



O homem foi detido por suspeitas de ter matado a avó, de 86 anos, a 17 de maio, em Cascais. O facto de ter fugido para Almada após o crime, onde foi detido pela Polícia Judiciária, justificou o internamento.

