Nuno e João Pinto, dois irmãos de 26 e 28 anos, começaram esta semana a ser julgados, no Tribunal de Almada, por terem morto à facada Carlos Semedo, um trabalhador camarário que foi esfaqueado até à morte na madrugada de um de julho de 2020, aos 33 anos.





Enquanto os familiares estão presos, o terceiro arguido do processo, Carlos Santos, de 31 anos, está em liberdade, acusado por ter vendido uma pistola calibre 6.35 mm, e munições, durante um jogo de cartas, a João Pinto. A arma de fogo, no entanto, não chegou a ser usada no crime. Carlos Semedo foi a Vale Fetal, Almada, para fazer segurança ao amigo Nuno Bernardo, que se queria vingar da ex-namorada. Os dois viriam a ser escorraçados da casa desta. Enquanto Nuno Bernardo fugiu, Carlos Semedo foi esfaqueado mortalmente pelos irmãos Nuno e João Pinto.