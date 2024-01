Irmãs morrem intoxicadas por gás porque casa estava fechada devido ao mau tempo. Veja os conselhos para o frio

Duas irmãs residentes na aldeia de Soito, no concelho do Sabugal, foram encontradas mortas no interior da habitação ao final da tarde de domingo. Maria de Lurdes, de 59 anos, e Natália Fernandes, de 63, terão sido vítimas de intoxicação por gás devido a uma anomalia na instalação do esquentador. “O sistema de exaustão deveria expelir os gases para a rua, mas estes ficaram retidos dentro de casa que, devido ao frio e ao mau tempo, estaria completamente fechada e sem ventilação”, contrariando os conselhos de segurança das autoridades, adiantou ao Correio da Manhã fonte ligada à investigação.









