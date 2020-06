Isabel dos Santos investigada por lavagem de dinheiro

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 13.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 13.06.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O Ministério Público está a investigar Isabel dos Santos, por suspeita de branqueamento de capitais e fraude fiscal na operação de aquisição da Efacec, em 2015. No centro deste inquérito estarão suspeitas sobre a origem do dinheiro usado pela empresária angolana no negócio da Efacec: por um lado, os 65 milhões de euros provenientes de Angola utilizados na compra da Efacec e, por outro, a origem dos fundos usados no ...