Já há uma explicação para a cadela da família de Noah ter abandonado o menino

José Monteiro.

Noah, o menino de dois anos que esteve desaparecido mais de 35 horas em Proença-a-Velha, terá passado uma vedação e deixado para trás a cadela da família, Melina, visto que o animal era demasiado grande para seguir a criança.A informação foi avançada pelo diretor da Polícia Judiciária da Guarda,O menino foi esta quinta-feira encontrado com vida, todo nu, numa zona florestal a cerca de quatro quilómetros (em linha recta) de casa.As buscas por Noah começaram de imediato na quarta-feira. O pai da criança saiu de casa pelas 05h30. Em casa ficaram a mulher, a irmã mais velha de Noah e o menino. Por volta das 08h00, a mãe deu por falta do filho mais novo, assim como da cadela e das galochas da criança.As autoridades foram de imediato acionadas e as buscas começaram no terreno. No mesmo dia, Melina foi encontrada a cerca de três a quatro quilómetros de casa, mas sem sinais de Noah.