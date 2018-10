Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Joana Marques Vidal alerta que faltam magistrados no Ministério Público

Procuradora-Geral da República despede-se para dar o lugar a Lucília Gago.

Por João Saramago | 01:30

Lucília Gago assume esta sexta-feira, no Palácio de Belém, em Lisboa, as funções de procuradora-geral da República. A magistrada herda casos mediáticos de elevada complexidade como o Universo Espírito Santo ou a Operação Marquês. No arranque de funções, Lucília Gago (62 anos) terá também de gerir a falta de magistrados.



Esta quinta-feira, no seu último ato oficial, a procuradora-geral da República, Joana Marques Vidal, alertou para a carência de quadros no Ministério Público. Na cerimónia em que deu posse ao procurador-geral-adjunto, Albano Morais Pinto, para funções no Supremo Tribunal de Justiça, Joana Marques Vidal alertou para a "carência que existe no Supremo Tribunal de quadros do Ministério Público".



Ainda em fase de inquérito no Ministério Público estão os casos dos roubo de armas de Tancos e de armas da PSP, as rendas da EDP, o processo BES e a operação Lex.



Os magistrados que passam agora a ser liderados por Lucília Gago têm também em mãos os casos relativos às parcerias público-privadas, aos negócios da TAP, à extradição de Vale e Azevedo de Inglaterra (Portugal já emitiu mandado de detenção europeu), o processo E-Toupeira, que envolve o Benfica por suspeitas de corrupção, e a alegada fraude na reconstrução de casas destruídas pelos fogos em Pedrógão Grande.



"A minha vocação é a área do crime"

Albano Morais Pinto, 63 anos, procurador-geral-adjunto no Supremo Tribunal, acumula funções até dezembro como a de auditor jurídico nos ministérios da Defesa e Administração Interna. Na tomada de posse, disse: "A minha vocação é a área do crime."



SAIBA MAIS

1592

magistrados do Ministério Público em funções em setembro último. Uma queda de 2 % face aos 1626 profissionais em funções em setembro de 2017.



Mulheres em maioria

As mulheres lideram na magistratura. De um total de 1592 magistrados e 53 estagiários, as mulheres são 1019.