Joe Berardo já está no tribunal. Advogados de defesa querem conhecer o processo

Joe Berardo já está no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) para ser ouvido pelo juiz Carlos Alexandre. Os advogados de defesa do arguido querem conhecer o processo, sabe oSaragoça da Matta, advogado do empresário Joe Berardo, não revelou, à chegada ao TCIC, se o arguido, detido na terça-feira, vai prestar declarações ao juiz.

O advogado referiu "não saber o que está nesta investigação", confirmou que "haverá tomada de declarações em interrogatório judicial" e criticou que haja "processos que duram há cinco e seis anos e só depois se lembram de fazer uma detenção".

Berardo vai ser inquirido no TCIC após ter sido detido na terça-feira por suspeita de burla qualificada, fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais, entre outros ilícitos.