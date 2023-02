Jovem acusado por 12 crimes de abuso sexual à menor que engravidou

Um jovem de 18 anos foi acusado pelo Ministério Público (MP) do Barreiro pela prática de 12 crimes de abuso sexual de crianças. A vítima foi uma menina, ainda menor de idade, que engravidou do predador sexual.Segundo a acusação, os crimes ocorreram entre setembro e dezembro de 2021. Com apenas 13 anos, a menor começou a encontrar-se com o abusador, que tinha 16 na altura, num descampado junto à escola que frequentava no Barreiro. Após várias relações sexuais entre ambos, a menina engravidou, com a criança a nascer no mês de agosto de 2022. Ao descobrir que estava grávida, a menina foi morar com o arguido.A família da jovem apresentou queixa na zona de Loures e a investigação foi entregue à Polícia Judiciária. O agressor sexual aguarda agora julgamento.