Um jovem, de 18 anos, e o irmão, de 23, foram detidos pela PSP do Porto por estarem na posse de várias armas de fogo, com as quais o arguido mais novo ameaçava uma menor e a mãe daquela nas redes sociais, por não se conformar com o final de uma relação amorosa.









Foi a mãe da menor quem colocou fim à relação entre o arguido de 18 anos e a filha, a qual já durava desde o verão. Não aceitando a rutura, decidiu passar a perseguir a menor e a ameaçá-la na internet.

Os agentes apreenderam uma espingarda, uma arma de pressão de ar, uma arma de alarme, uma faca de abertura automática, uma soqueira e 30 munições de diferentes calibres.