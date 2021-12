Três homens, dois de 39 anos e um de 40, foram detidos pela PSP, durante uma operação, por posse de armas de fogo proibidas. Os agentes executaram quatro mandados de busca domiciliária nas áreas de Gondomar, Valongo e Maia. Foram apreendidas quatro armas: três pistolas e uma espingarda, assim como 78 munições de diferentes calibres. A um dos detidos foram ainda apreendidas 129 doses de canábis.





A operação foi realizada na segunda-feira. Na origem da busca esteve o facto de os três homens se terem envolvido em desacatos com ameaça de armas. Dois deles residem em S. Pedro da Cova, Gondomar. O outro reside em S. Pedro de Fins, Maia. Estão indiciados dos crimes de tráfico de estupefacientes, posse de armas proibidas e ameaça com arma de fogo. Foram presentes a um juiz para aplicar as medidas de coação.