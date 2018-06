Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem apanha boleia e morre em despiste em Amarante

José Pedro Barros, de 23 anos, não resistiu aos graves ferimentos e morreu no hospital.

Por Nelson Rodrigues, José Eduardo Cação e Sofia Brito | 01:30

José Pedro Barros, de 23 anos, ia de boleia com mais três amigos em direção a casa, ontem de madrugada, quando o condutor do BMW série 1 em que seguia perdeu o controlo da viatura e embateu violentamente contra os carros que estavam estacionados à face da EN15, em Amarante.



O jovem, que trabalhava num restaurante, ficou encarcerado. Foi socorrido no local pelos bombeiros e transportado para o hospital de Penafiel - onde acabou por morrer, não resistindo aos graves ferimentos.



Do acidente resultaram ainda ferimentos graves para o condutor e dono da viatura, Rafael Pimenta, conhecido por ‘Bino’, 23 anos, que permanece internado no hospital de Penafiel, em estado crítico. Os outros dois ocupantes da viatura também sofreram hematomas graves - um deles fraturou um braço e sofreu uma lesão no nariz.



O alerta foi dado pouco antes das 04h00. "Ouvi um grande estrondo. Vim à rua e vi muita poeira e um carro enfiado numa valeta. Desci e encontrei os rapazes feridos. Um estava encarcerado mas estava a falar. Eu e o padeiro ainda os tentámos ajudar até chegarem os bombeiros", contou ao CM Manuel Silva, dono de três dos quatro carros que ficaram destruídos com o acidente e que foram levados para a oficina.



A GNR esteve no local e investiga as causas do acidente, que poderá ter sido causado pelo excesso de velocidade numa zona em que existe uma curva seguida de uma reta.