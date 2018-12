Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem casal detido no Porto por passar notas falsas de 50 euros

Jovens de 19 e 21 anos foram apanhados depois de pagarem compras em lojas.

14:26

A PSP do Porto anunciou esta terça-feira a detenção de dois jovens no centro da cidade por alegada passagem de notas de 50 euros falsas, alertando a população para a eventualidade de este crime se intensificar durante a época festiva.



Em comunicado, a PSP refere que, após ter recebido informação sobre um "casal" que "havia tentado efetuar o pagamento de uma despesa com nota de 50 euros aparentemente falsa" num estabelecimento comercial, agentes da polícia acabaram por intercetar dois jovens, de 19 e 21 anos, numa outra loja na rua do Heroísmo, "onde efetuavam o pagamento de uma despesa de cerca de cinco euros com uma nota de 50 euros".



"Na posse das notas com valor de 50 euros, veio a verificar-se que ostentavam o mesmo número de série, pelo que foram apreendidas", acrescenta a PSP.



A PSP do Porto afirma que, "considerando a azáfama característica da época festiva que se aproxima", a população deverá ter um cuidado especial com as transações de dinheiro.



A polícia destaca algumas indicações do Banco de Portugal para evitar esta situação, como por exemplo "tocar, observar e inclinar" as notas, mas também "comparar uma nota que se saiba ser verdadeira, procurando diferenças e nunca semelhanças".



Adverte ainda que a população "em nenhuma situação deverá tentar passar a terceiros uma nota que se saiba ou suspeite ser falsa/contrafeita, uma vez que tal ato configura crime previsto e punido no Código Penal".



Já na semana passada a PSP/Porto tinha detido dois jovens de 17 anos por tentarem efetuar pagamentos com notas de 50 euros falsas, em Vila Nova de Gaia, sendo que ambos os jovens tinham consigo mais notas do mesmo valor e com o mesmo número de série, que lhes foram apreendidas.



Devido às elevadas ocorrências envolvendo a passagem de notas de 50 euros falsas, a PSP reforçou hoje o aviso para a prática deste crime.