Jovem condenado por violar mulher e tentar o mesmo com mais três

Otílio Silva, com 20 anos, violou uma mulher e tentou forçar o sexo com mais três em 2017.

Por Tiago Griff | 08:52

Otílio Silva foi esta quarta-feira condenado a uma pena de sete anos e seis meses de prisão efetiva após deliberação do coletivo de juízes do Tribunal de Faro. O arguido, agora com 20 anos, estava no banco dos réus a responder por uma violação consumada de uma jovem, e mais três tentativas, não concretizadas a outras mulheres.



No caso em que consumou a violação, o homem manietou a vítima perto da avenida Calouste Gulbenkian ao início da madrugada de 17 de outubro de 2017. A jovem, então com 19 anos, ainda tentou libertar-se e ofereceu dinheiro para que o atacante a deixasse ir embora, mas Otílio acabou mesmo por consumar a violação.



Com uma faca, obrigou-a a manter relações sexuais no meio da rua, enquanto lhe dizia para não fazer barulho. Quando terminou, disse à vítima que podia ir-se embora e a jovem foi diretamente para o Hospital de Faro, que fica próximo.



Na mesma zona e apenas uma hora antes, aconteceram duas das tentativas de violação: uma mulher conseguiu libertar-se e a outra entrou dentro do prédio onde reside, nas proximidades, antes do agressor a agarrar.



Dez dias depois destes crimes, Otílio Silva voltou a atacar, desta vez numa zona mais isolada, na Lejana de Cima, nos arredores de Faro. Usou também uma faca para ameaçar a vítima, mas esta conseguiu fugir porque um automóvel que passou no local assustou o violador.



PORMENORES

Sentença adiada

A sentença de Otílio Silva estava marcada para o passado dia 3 de outubro, mas a reabertura do processo para serem ouvidos novamente os agentes da PSP que fizeram o reconhecimento do suspeito adiou a sessão final do julgamento para ontem.



Outra suspeita

O violador era suspeito de uma outra tentativa de violação, no Parque Ribeirinho de Faro, que aconteceu um mês após os crimes pelos quais foi condenado, mas a falta de indícios levou a que essa acusação caísse.