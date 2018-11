Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Padrasto violador tenta fugir para o Brasil

Relato de uma menina de 12 anos aos colegas de escola levou a Polícia Judiciária à detenção do homem.

Por João Carlos Rodrigues | 08.11.18

O relato de uma menina de 12 anos aos colegas de escola levou a Polícia Judiciária à detenção do padrasto por violação.



O homem, de nacionalidade brasileira , com cerca de 35 anos, foi preso minutos antes de embarcar num voo para a terra natal.



Segundo o CM apurou, a vítima relatou os abusos sexuais cometidos pelo padrasto durante o último fim de semana a um grupo de amigos da escola, no concelho de Alenquer.



Alegadamente, o homem quis fazer "uma despedida" antes de partir e "ensinar a menina" sobre questões sexuais.



Um dos amigos da vítima contou ao pai o que tinha ouvido e este contactou a GNR, alertando assim as autoridades para a situação.



A Polícia Judiciária foi acionada e avançou para o terreno, onde as diligências efetuadas confirmaram as suspeitas.



A menina terá sido mesmo violada, alvo de abusos sexuais. Quanto ao suspeito, foi detido no momento em que se dirigia para o aeroporto – já tinha bilhete comprado – e será presente a tribunal para primeiro interrogatório judicial.