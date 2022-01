Jovem de 16 anos desaparecida no Porto

Uma jovem de 16 anos está desaparecida, desde a manhã desta segunda-feira, no Porto. A mochila da menor foi encontrada por um popular, na praia da Luz, na Foz do Douro.

No local, a efetuar buscas, estão os Bombeiros Sapadores do Porto e a Polícia Marítima, através de meios aéreos, terrestres e marítimos.

A família da jovem, que está a receber apoio psicológico, está na praia a acompanhar as buscas.



Amélie Battle Bastos está desaparecida desde as 8h15 de dia 17 de janeiro. A última vez que foi vista no Campo Alegre, junto à escola que frequenta - o Colégio Alemão do Porto.





De acordo com um apelo lançado pela mãe nas redes sociais, a jovem "corre risco de suicídio" e "está há um ano em tratamento psiquiátrico de depressão". A mãe revela ainda que Amélie se despediu de manhã "de uma forma especial", tendo levado todos os medicamentos, incluindo calmantes receitados para casos de emergência. O telemóvel encontra-se desligado desde esta segunda-feira à noite, revelou ainda a família."Tem cabelo castanho ondulado e comprido até meio das costas, olhos castanhos, 1,67 m e 43kg. Vestia um casaco comprido preto de capuz, umas calças de ganga claras e umas botas", descreve a mãe.