Jovem de 18 anos assalta para pagar táxis e takeaway

Um jovem, de 18 anos, foi detido pela Divisão CP-Metro da PSP de Lisboa, por ter integrado um gang de assaltantes suspeito de sete roubos nos transportes públicos da Linha de Sintra.O grupo chegou a forçar vítimas a levantar dinheiro em multibancos, aproveitando o dinheiro para pagar viagens de táxi e comprar refeições takeaway.A investigação começou após um assalto no metro da Reboleira, Amadora. A PSP depressa identificou o gang, que escolhia as vítimas, de preferência, junto a estações da CP da Linha de Sintra.Os crimes foram cometidos com recurso a agressões ou ameaça de arma. Uma das vítimas chegou mesmo a ser hospitalizada e suturada com 10 pontos. O jovem foi preso na quinta-feira e está em prisão preventiva.