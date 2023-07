Um jovem, de 20 anos, foi detido esta terça-feira pela Polícia Judiciária por ter tentado matar um homem, de 27, no passado sábado no concelho de Beja.De acordo com um comunicado da PJ, a vítima foi agredida com uma arma branca. O grupo, onde o detido se inseria, pensou que se tratava de um elemento de um "órgão policial" e reagiu "agressivamente" quando foi interpelado pela vítima, refere a PJ.O jovem vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.