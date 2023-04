Jovem de 21 anos ataca homem com garrafa e esfaqueia dono de café na Feira

Um jovem, de 21 anos, espalhou o terror, nos últimos dias, em Santa Maria da Feira. Esta quinta-feira, cerca das 19h00, provocou ferimentos graves, num homem com uma garrafa partida, no parque do Rossio, na zona histórica da Feira. A vítima recusou um cigarro ao jovem e terá sido esse o motivo da agressão.Já esta tarde de sexta-feira, o agressor esfaqueou o dono do café Lar, provocando-lhe ferimentos ligeiros num dos braços. Neste caso, a mulher da vítima sofreu uma crise de ansiedade e também teve de ser hospitalizada.Ao que tudo indica, as agressões aconteceram num quadro de perturbação psiquiátrica. A família do jovem já solicitou, várias vezes, o internamento compulsivo do agressor.O jovem tem um historial longo de conflitos e agressões na via pública e em estabelecimentos comerciais e já esteve, pelo menos numa ocasião, internado compulsivamente.As vítimas foram levadas, pelos bombeiros da Feira, para o hospital local.O jovem foi detido pela PSP da Feira e aguarda diligências.