Um homem de 22 anos foi detido este domingo pela GNR do Montijo por ter agredido à cabeçada o pai, de 71, de quem estava obrigado judicialmente a permanecer afastado. Foi a vítima a chamar a GNR, pela 01h50. Informou os militares de que o filho tinha acabado de o agredir com uma cabeçada no nariz. Foi assistido pelos bombeiros, sem necessidade de hospitalização. O agressor foi levado para o posto da GNR. Os militares verificaram que estava sujeito a apresentações e afastamento do pai, no âmbito de um processo de violência doméstica. É hoje presente a tribunal.