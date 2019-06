Um homem, de 25 anos, ficou ferido, este sábado à noite, num despiste de moto quatro, no Senhor dos Perdidos, em Penacova, Felgueiras.



O alerta foi dado cerca das 22h00.





Ao que oapurou o jovem despistou-se e embateu numa árvore.Foi assistido no local pelos Bombeiros de Felgueiras e pela Viatura de Emergência Médica e de Reanimação do Hospital de Guimarães e transportado para o Hospital de S. João, no Porto.A GNR de Felgueiras esteve no local e está a investigar as causas do acidente.