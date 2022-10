Um jovem, de 25 anos, sofreu ferimentos ligeiros, na madrugada deste domingo, na sequência de uma rixa, com outro homem, em Aveiro. Ao que tudo indica a vítima terá sido agredida junto a um bar no cais do Paraíso.O homem, morador no concelho de Ílhavo, deslocou-se, pelos próprios meios, para o serviços de urgências do hospital de Aveiro.A PSP de Aveiro foi chamada à unidade hospitalar e tomou conta da ocorrência.