Jovem detido por agredir família de acolhimento

Um jovem entre os 20 e os 25 anos, foi preso este sábado de madrugada pela PSP da Agualva, Sintra, por ter agredido uma idosa de 81 anos, e a filha desta, que o acolhiam em casa.Segundo oapurou, na origem das agressões, que tiveram lugar cerca da 01h30, terá o estado o consumo excessivo de álcool por parte do agressor.Foram as duas vítimas a pedir apoio aos bombeiros e à PSP, via 112. As duas mulheres tiveram mesmo de ser encaminhadas às urgências do Hospital Amadora-Sintra, para receber tratamento médico.O jovem foi detido, e deverá ser presente a um juiz de instrução.