Jovem detido por tentar matar homem a tiro no Porto

Um homem, de 19 anos, foi detido pela PJ do Porto por tentar matar um homem, de 29, no bairro de Francos, no Porto, no dia 6.A vítima foi atingida por dois disparos de arma de fogo em órgãos vitais, estando internada e a correr risco de vida. Após os disparos, o desempregado fugiu do local, refugiando-se em casa de familiares em Leiria, onde foi localizado e detido pelos inspetores.Na origem da tentativa de homicídio está uma discussão motivada por um alegado roubo de dinheiro a uma mulher para comprar droga. Foi ontem levado a tribunal e ficou em prisão preventiva.