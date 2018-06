Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem estrangeira violada por taxista

Suspeito roubou os bens à turista, deixando-a junto ao Guincho.

Por Miguel Curado | 01:30

Um taxista de Lisboa, aparentando cerca de 50 anos, está a ser procurado pela PJ por suspeitas de violação de uma mulher que transportou desde a capital até Cascais. Depois de abusada e roubada, a vítima foi abandonada na estrada do Guincho.



Fonte policial disse ao CM que a queixosa é uma turista moçambicana, com cerca de 30 anos e que estava hospedada no Estoril. Na madrugada de domingo, a mulher deslocou-se a Lisboa com amigos e esteve em discotecas e bares do Cais do Sodré.



Há testemunhas que a viram, depois das 04h00, a entrar num táxi. Segundo a mesma disse depois à PSP e à PJ, pediu transporte para o Estoril. No entanto, o motorista levou-a para a zona da Estrada do Guincho.



Depois de a violar num caminho secundário, o taxista roubou-lhe os bens e o telemóvel, fugindo em seguida. Em pânico, a vítima pediu apoio a transeuntes, que chamaram a PSP.



A jovem foi assistida num hospital, e fez depois exames médico-legais de comprovação da violação. Fonte da PJ confirmou ter aberto uma investigação.