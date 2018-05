Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Violador da Gulbenkian acusado de cinco crimes

Atacou entre junho e novembro, tendo consumado a violação de uma jovem de 19 anos, em Faro.

Por João Mira Godinho | 08:33

Entre junho e novembro do ano passado, o jovem, de 19 anos, perseguiu e atacou mulheres, de madrugada, na zona da avenida Gulbenkian, em Faro. Numa ocasião, consumou mesmo a violação de uma jovem da mesma idade. Foi agora acusado pelo Ministério Público (MP) de Faro por esse e outros quatro crimes de violação, na forma tentada.



O ataque consumado aconteceu a 17 de outubro. A vítima foi agarrada por detrás, na avenida da capital algarvia e levada para uma rua lateral onde, sob ameaça de faca, foi violada. O suspeito viria a ser detido em novembro, depois de mais um ataque. A vítima conseguiu escapar e alertou a PSP que, poucas horas depois o identificou, ainda com a faca que usava para ameaçar as vítimas. A PJ formalizou a detenção e, antes de ser presente a primeiro interrogatório, foi identificado por três outras mulheres.



Segundo a Acusação do MP, o homem "perseguiu mulheres que passavam sozinhas com o propósito de as violar. Em alguns casos, agarrou-as, manietou-as e ameaçou-as com uma faca. Numa das ocasiões conseguiu violar a vítima, as restantes conseguiram fugir ou o arguido fugiu com a aproximação de alguém".



PORMENORES

Prisão preventiva

Após a detenção, a 29 de novembro do ano passado, o suspeito ficou a aguardar julgamento em prisão preventiva.



Local e hora regulares

Quase todos os ataques atribuídos ao jovem aconteceram na zona da avenida Gulbenkian e também sempre por volta da meia-noite, diz o MP.



Alarme social

A sucessão de ataques estava a causar algum alarme social em Faro, em particular, depois da notícia do ataque consumado e de se conhecerem outras tentativas de violação.