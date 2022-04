Um jovem fez um assalto no dia do seu 18º aniversário, em Moscavide, Loures, com outros três (dois de 17 e um de 21 anos) que foram logo detidos. “Arrependido”, entregou-se no dia seguinte na PSP de Sacavém.









Segundo fonte policial, os quatro seguiram um rapaz de 18 anos na rua e roubaram-lhe 20 euros, dando-lhe um murro. A vítima seguiu-os até um supermercado ao lado do Comando da PSP de Lisboa e alertou o vigilante e o chefe de loja, que retiveram os suspeitos. O aniversariante terá ficado com os 20 euros mas disse que os gastou.