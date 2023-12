Uma jovem de 19 anos ficou ligeiramente ferida após o despiste de um carro que capotou, este domingo, na estrada 119 que liga Alter do Chão a Ponte de Sor, no Alentejo.A vítima foi transportada para o hospital de Portalegre.O alerta foi dado às 18h27. No local estiveram seis elementos dos bombeiros voluntários de Alter do Chão e a GNR, apoiados por três viaturas.