Um homem de 21 anos sofreu ferimentos graves na sequência de um acidente de trabalho com um motocultivador, esta terça-feira à tarde, em São Teotónio, Odemira.A vítima foi atingida numa perna quando operava uma máquina numa unidade agrícola que se dedica à exploração de frutos vermelhos e teve de ser transportada de helicóptero para o hospital de Beja.A GNR comunicou o caso à Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT).