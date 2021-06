Um jovem com cerca de 25 anos ficou gravemente ferido, esta manhã de sábado, num aparatoso despiste de carro, na Refontoura, Felgueiras. O carro ter-se-á despistado e embateu contra um muro. O alerta foi dado cerca das 6h30.



A vítima que seguia no lugar do pendura foi assistida no local pelos Bombeiros de Felgueiras e pelo INEM e transportada para o Hospital de S. João, no Porto. As causas do despiste estão ainda por apurar. A GNR esteve no local e está a investigar.