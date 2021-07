A Polícia Judiciária (PJ) deteve um jovem de 19 anos "em situação irregular no País" por suspeitas de abusar sexualmente de menina de 12 anos durante três anos no sul do País.



Os abusos, que começaram em 2019, terminaram quando a mãe da menina descobriu e denunciou os crimes às autoridades.

O cidadão estrangeiro vai ser presente a interrogatório Judicial e vão ser aplicadas as medidas de coação tidas por adequadas.