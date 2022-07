Uma jovem foi atraída para uma cilada, com vários insultos numa festa em Évora.

As imagens partilhadas mostram o momento em que a jovem chega à entrada da herdade com o grupo de jovens a cercar o carro e a proferir insultos contra a jovem.

Segundo apurou a CMTV, estava a decorrer uma festa privada no local. Um dos jovens terá discutido com a namorada, que foi atraída para a festa e humilhada pelos amigos do jovem.

Foi apresentada uma queixa na GNR.