Um jovem morreu este sábado depois de ter sido colhido por um comboio entre o Apeadeiro de Suzão e a Estação de Valongo, distrito do Porto.Ao que oapurou, o INEM ainda esteve no local a tentar reanimar a vítima, que não resistiu aos ferimentos e acabou por morrer no local.A Polícia de Segurança Pública (PSP) está agora no local a tentar averiguar quais as causas do incidente.O alerta foi dado cerca das 6h00 da manhã.