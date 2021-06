Um homem de 20 anos foi esfaqueado, na tarde deste sábado, no areal da Praia Santo Amaro de Oeiras, por um grupo de jovens que invadiu a praia, num aparente ajuste de contas, e que fugiu antes da chegada da PSP.

A vítima foi assistida no local pelos bombeiros de Oeiras. Os ferimentos foram considerados superficiais, mas a vítima apresentava cortes no peito e no braço e foi transportada em situação estável ao Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa.

O alerta foi pelas 17h35.