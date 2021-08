Jovem morre em despiste à porta de prédio da mãe na Feira

Um jovem, de 22 anos, morreu, esta terça-feira, num despiste da moto em que seguia em frente ao prédio onde a mãe reside. Eduardo Batista, que tinha carta de moto há dois meses, dirigia-se para um restaurante em Lobão, Feira, para almoçar com amigos. Perdeu o controlo na rua Principal, no lugar de Candal, foi projetado e o motociclo ainda colidiu com duas viaturas. Não resistiu à gravidade dos ferimentos e o óbito foi declarado no local.









O alerta foi dado, pelas 12h30, para os Bombeiros da Arrifana. Uma equipa da VMER da Feira, a GNR de Lourosa e o Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes da GNR de Aveiro estiveram no local.