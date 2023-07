Uma jovem, de 24 anos, morreu na sequência de um despiste de mota na tarde deste domingo na VCI, no Porto.O acidente ocorreu às 15h30 no sentido Freixo/Arrábida, perto da saída para a A3.O óbito foi declarado no local. Nesta ocorrência estiveram envolvidos os bombeiros da Areosa, os bombeiros Portuenses e o INEM. A PSP investiga as circunstâncias do acidente.