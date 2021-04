Jovem que confessou ter ateado fogos em Oliveira do Bairro nega acusações em tribunal

Um homem de 28 anos acusado de ter ateado 10 incêndios florestais em Oliveira do Bairro, em julho de 2020, negou esta quarta-feira, no início do julgamento, todas as acusações, apesar de ter confessado os factos durante a investigação.









O arguido, que chegou a colaborar na reconstituição dos crimes, indicando à PJ os locais onde os focos de incêndio começaram, disse esta quarta-feira no Tribunal de Aveiro que mentiu, afirmando que foram os polícias que o obrigaram a dizer aquilo.

Assumiu que gosta de ver o trabalho dos bombeiros e os helicópteros a atuar, adiantando que gostava de ser bombeiro.