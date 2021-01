Jovem vinha de Espanha com dois quilos de cocaína no carro

Militares da Unidade de Controlo Costeiro da GNR de Vila Real de Santo António, com o apoio da Guardia Civil espanhola, detiveram um homem de 21 anos quando este atravessava a ponte de Castro Marim com dois quilos de cocaína no carro.



A detenção ocorreu na quinta-feira, quando a viatura circulava no sentido Espanha-Portugal. Os militares portugueses e espanhóis passaram revista ao veículo, encontrando as 10 mil doses de cocaína dissimuladas no interior da viatura. O condutor foi preso e presente ontem a tribunal.

