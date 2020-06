Lancha travada no Guadiana com 1400 quilos de haxixe

Uma embarcação de alta velocidade que transportava 42 fardos de haxixe, correspondendo a cerca de 1,4 toneladas, foi apreendida durante a madrugada deste domingo pela Unidade de Controlo Costeiro (UCC) da GNR de Vila Real de Santo António, no rio Guadiana, durante uma ação de vigilância com a Guardia Civil espanhola.A embarcação suspeita - uma semirrígida, com três motores de alta potência - foi intercetada junto à margem espanhola, perto da Foz de Odeleite. Os tripulantes da embarcação fugiram para a margem do país vizinho. Após diligências, foram detidos dois homens e apreendido um veículo. A lancha e o haxixe foram entregues às autoridades espanholas.Entretanto, os dois homens, de 35 e 45 anos, detidos pela PJ e UCC da GNR de Olhão na madrugada de sábado, com 43 fardos de haxixe (1,4 toneladas) a bordo de um barco de fibra de vidro, a sul da praia do Barril, ficaram em prisão preventiva.